الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنوه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – التي وجهها لأبنائه المواطنين والمقيمين حول تداعيات وخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد سموه أن كلمة الملك المفدى – أيده الله – تأتي في الوقت الذي تبذل فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بجميع قطاعاتها كل الجهود الممكنة لتجنيب وطننا العزيز شرور هذه الجائحة العالمية.وأشار سموه إلى أن ما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات احترازية سباقة في هذا الصدد جاءت في إطار الحرص المتواصل من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.ونوه سموه بما تجريه المملكة من اتصالات ومشاورات دولية حثيثة في إطار رئاستها لمجموعة دول العشرين لتكثيف التعاون والتنسيق الدولي حول مواجهة هذا الوباء وتداعياته الصحية والتنموية والاقتصادية.وأكد سمو وزير الخارجية أن منسوبي الوزارة حول العالم يواصلون بذل واجبهم في تأمين سلامة المواطنين في كل مكان، منوها بما يبذلونه من جهود مخلصة ودؤوبة في هذا الصدد مع زملائهم في بقية القطاعات الحكومية الذين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني والمسؤولية.وسأل سموه الله عز وجل أن يجنب المملكة وسائر دول العالم والإنسانية جمعاء كل مكروه، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.// انتهى //17:26ت م0119