اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع
الجمعة 1441/7/25 هـ الموافق 2020/03/20 م واس
بيروت 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على ارتفاع بنسبة 0.52% أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 599.73 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 45 ألفاً وسهمين، بقيمة 391 ألفاً و976 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 11 صفقة.
كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و942 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 5 ملايين و911 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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17:29ت م
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