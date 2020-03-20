بيروت 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على ارتفاع بنسبة 0.52% أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 599.73 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 45 ألفاً وسهمين، بقيمة 391 ألفاً و976 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 11 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و942 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 5 ملايين و911 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:29ت م0120