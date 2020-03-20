نجران 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 281 جولة تفتيشية بمنطقة نجران والمحافظات التابعة لها للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما تمت مباشرة 113 بلاغات وشكاوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة جرى معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.شملت الجولات مدينة نجران، شرورة، حبونا، خباش، ثار ، الحصينية، سلطانة، يدمة، الخالدة، بدر الجنوب، الخانق، المحمدية، وبئر عسكر.وتستهدف جولات "التجارة" مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحطات بيع الوقود.ورصد الفرق الرقابية للوزارة أثناء جولاتها توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافي يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //18:23ت م0140