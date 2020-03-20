نيودلهي 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت الهند اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 223 حالة بعد تسجيل 50 إصابة جديدة، في ما سجلت أربع وفيات متأثرة بالفيروس.وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أن عدد الإصابات بالفيروس داخل البلاد وصل إلى 223 إصابة من بينهم 32 أجنبيًا.وبحسب البيان ارتفعت الحالات المسجلة بولاية (ماهاراشترا) - التي تعد من أكثر الولايات تضررًا - إلى 52 حالة من بينهم ثلاثة أجانب، في حين سجلت ولاية (كيرالا) 28 حالة بينهم أجنبيان، والعاصمة نيودلهي 17 حالة، وولاية (أوتار براديش) 23 حالة.وشددت السلطات الهندية الإجراءات الاحترازية بما فيها إغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وإيقاف حركة الطائرات من البلدان المتضررة وإغلاق الحدود، ووضع قيود على الاجتماعات والمهرجانات الكبيرة.كما طالب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الشعب الهندي بالبقاء في البيوت الأحد المقبل، وتجنب الخروج كخطوة شعبية توعوية ضد انتشار الفيروس.// انتهى //18:24ت م0142