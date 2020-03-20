جدة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت غرفة جدة وضع مركز جدة للمعارض التابع لها تحت تصرف وزارة الصحة ، وذلك للمساهمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد ، وأتاحت غرفة جدة للجهات المعنية استخدام المركز الذي تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع وفق ما تراه مناسباً تجاه مكافحة الفايروس، إيماناً منها بواجبها الوطني ضمن قطاعات الدولة من أجل صحة وسلامة المجتمع.وتأتي هذه المبادرة تجسيداً للدور التكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص بالمساهمة بدعم هذه الجهود توعوياً وعلاجياً ، إلى جانب إطلاق الغرفة باقة من الإرشادات والبرامج على منصاتها الإلكترونية وإبراز ما تقدمه الجهات المعنية بالمملكة وتنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للتصدي لفايروس كورونا والوقاية من انتشاره.كما أنجزت الغرفة تفعيل أعمالها عن بعد للتيسير على مستفيديها حصولهم على الخدمات المقدمة في مختلف الظروف ، وذلك بما تمتلك من بنية تحتية تقنية عالية المستوى تساهم في إنجاز كافة المهام المطلوبة والتي تجعلها قادرة على تحقيق خططها الاستراتيجية وتقديم رسالتها بأعلى درجات الجودة لاسيما وقت الأزمات وخدمة لمجتمع الأعمال بكل جودة واتقان.ودعت جميع منتسبيها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني www.jcci.org.sa, كما أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //18:42ت م0148