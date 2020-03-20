رام الله 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 31 مصابا ما زالوا قيد المتابعة الصحية، وذلك بعد الإعلان عن تعافي 17 مصابا من أوائل المصابين في بيت لحم.وقال ملحم، في الإيجاز المسائي حول آخر مستجدات "فيروس كورونا"، اليوم إن "النجاح الذي تحقق في مدينة بيت لحم بعد تعافي 17 مصابا وعودتهم إلى الحجر المنزلي، ينبغي أن يحفزّنا نحو المزيد من الحيطة والحذر والمزيد من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض عدد الإصابات".//انتهى //19:51ت م0166