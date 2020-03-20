طرابلس 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسطالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية اليوم المواطنين العائدين من الخارج بحجر أنفسهم في مكان معزول عن عائلاتهم وذويهم وأصحابهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي يهدف إلى التأكد من خلوهم من فيروس «كورونا» المستجد.وأكدت الوزارة في بيان استمرارها في تقديم الخدمات اللازمة والمساعدة لكل المسافرين العالقين الذين لم يتمكنوا من العودة لأرض الوطن، مشددة على سعيها ضمن أجهزة حكومة الوفاق لمنع تسلل الفيروس إلى التراب الليبي، مشيرة إلى أن ليبيا خالية حتى اللحظة من أي إصابات بـ«كورونا» .// انتهى //19:51ت م0167