الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس‎نوه معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- التي وجهها لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين.وقال: "إن كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت على نهجٍ حكومي شفاف لتعامل المملكة مع جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع حين قال -حفظه الله- : "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ البشرية، وهذا بالتأكيد زاد من اطمئنان كل من يعيش على أرض هذا الوطن بأن الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يستشعرون ما تمر به البشرية من نقطة تحول في تاريخها ويدركون تماما الآثار والمخاطر المحتملة لهذه الجائحة على صحة الإنسان الذي يعيش على أرضه وعلى اقتصاد الوطن، إضافة إلى الشفافية العالية بالتزام المملكة بتقديم الدواء والغذاء وكل ما يحتاجه إنسان وطننا المعطاء في وقت شاهدنا جميعنا دولاً عظمى تقف عاجزة عن تحمل أعباء هذه الجائحة العالمية.وأوضح أن ما قامت به الحكومة الرشيدة من إجراءات وتدابير وقائية واحترازية لازمة لمواجهة جائحة هذا العصر في سبيل مرور هذه الأزمة بسلام علينا وعلى العالم أجمع دليلٌ عمليٌ آخر على حنكة القيادة وشفافيتها الدائمة في التعامل مع الأزمات.وأشار إلى أن المتأمل في مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يدرك تماما بأننا في مملكة الإنسانية سنواجه هذه الجائحة بإيماننا بالله أولا ثم بعزم الحكومة الرشيدة التي أدركت منذ بداية هذه الأزمة خطورة الموقف واتخاذ تدابير احترازية ووقائية عاجلة رغم صعوبتها ولكنها كانت في وقتها لتدارك خطر هذا الفيروس على الإنسان أولا والاقتصاد ثانيا، سائلا الله تعالى أن يحمي الوطن وقيادته من كل مكروه.// انتهى //20:14ت م0173