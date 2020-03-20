بروكسل 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسقال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إن ما يصل إلى 300 ألف مواطن من دول التكتل يسعون للعودة إلى أوطانهم بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل صعوبة إعادة المواطنين من منطقتي أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.ونقلت وكالة رويترز عن بوريل قوله "ننسق العمليات لإعادة آلاف الأوروبيين العالقين في الخارج.. نتحدث عن نحو مئة ألف شخص مسجلين لدى السفارات لكن هناك ما يزيد كثيرا عن ذلك العدد بما قد يقترب من 300 ألف شخص".// انتهى //20:25ت م0175