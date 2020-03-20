إسلام آباد 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الباكستانية اليوم.وتوفي حتى الآن 3 من المصابين بفيروس كورونا وتماثل للشفاء 5 من المصابين.من جهة أخرى قررت الحكومة الباكستانية إغلاق جميع المكاتب الحكومية أمام المراجعين بما في ذلك مكاتب الجوازات والهوية الوطنية ومكاتب الضرائب للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.كما قررت الحكومة إغلاق الأندية وصالات الرياضة والتجميل، وإغلاق المجمعات التجارية جزئياً.// انتهى //20:25ت م0176