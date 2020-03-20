الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ايده الله - والتي وجهها للمواطنين والمقيمين ، تجسد ما يحمله - رعاه الله - من فيض مشاعر صادقة وحرص شديد على صحة المواطن والمقيم .ونوه سموه بالدور الذي قامت به المملكة كبلد مسؤول عن مواطنيه وعن المقيمين فيه، مشيراً بالثناء على حكومة المملكة التي عملت وتعاملت معه هذه الجائحة العالمية بشكل استباقي واحترازي للحد من تأثيرها على مستوى داخلي وخارجي ، مؤكداً أن ذلك العمل الكبير يعكس حجم استشعارها للمسؤولية تجاه شعبها ومن يقيم ومن يعبر أراضيها وسمائها من ناحية ومن ناحية مشاركتها دول العالم ومنظماته كافة.وقال: "أجادت حكومتنا الرشيدة باستنفار قطاعات الدولة الصحية والأمنية لاحتواء هذا الوباء، ويمثلها في المقام الأول العاملين في القطاع الصحي والأمني وبقية القطاعات الحكومية بلا استثناء".ولفت الانتباه إلى ما تضمنته الكلمة الأبوية لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، من تطمين للمواطنين والمقيمين بهذه الأرض المباركة، وفي الوقت ذاته أهمية إدراك المواطنين لأهمية الوعي المجتمعي وشراكتهم للمحافظة على سلامة الجميع والالتزام بالتعليمات لتجاوز هذه الأزمة بمشيئة الله.وختم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كلمته المباشرة بروح التفاؤل التي من شأنها بعث الراحة والأمل بأن المملكة العربية السعودية تمارس دورها بإيمان راسخ وبعقيدة التوكل على رب العزة والجلال بأن يرفع عنا وعن البشرية كافة هذه الأزمة.وختم سمو الأمين العام لمجلس الوزراء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف بأن كلمة خادم الحرمين الشريفين هو منهج حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين التي يتابعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، من خلال وزراء الدولة ومسؤوليها .ودعا سموه بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وان يديم على بلادنا الغالية امنها وأمانها وأن يصرف بقدرته جل وعلا هذه الأزمة من الناس أجمعين إنه سميع مجيب.// انتهى //20:37ت م0177