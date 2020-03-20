واشنطن 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أمام التنقلات غير الضرورية على غرار التدبير المتخذ على الحدود الكندية، في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال بومبيو "الولايات المتحدة والمكسيك قررتا منع التنقلات غير الضرورية على طول حدودنا المشتركة".وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض "البلدان يعرفان مدى أهمية العمل المشترك للحد من تفشي الفيروس".وأوضح وزير الأمن الداخلي تشاد وولف من ناحيته أن هذا التدبير لا يشمل عمليات "التجارة القانونية".وقال "الأنشطة التجارية الضرورية لن تتأثر"، لا على الحدود المكسيكية ولا الكندية.ويدخل قرار الإغلاق على الحدود مع كندا حيز التنفيذ ليل السبت لفترة أولى مدتها 30 يوما.// انتهى //20:44ت م0178