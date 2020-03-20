الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسثمَّن معالي ‏رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، المضامين التي جائت بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، التي وجهها للمواطنين والمقيمين والعالم، والتي أكدت على مبدأ منهج الشفافية في هذا الوطن، وحرصه – أيده الله – على صحة وسلامة الإنسان وتوفير كل ما يلزم لاستمرار أسباب العيش الكريم له والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشاد معاليه بجهود الجهات الحكومية التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في إدارة مخاطر الأزمة، وما اتخذته من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، وقرارات استباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وفي الختام سأل معاليه الله عزوجل أن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة قادتها وشعبها من كل مكروه وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ويجنب العالم أجمع شر هذه الجائحة.// انتهى //21:24ت م0190