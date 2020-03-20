الباحة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأوضحت جامعة الباحة بأن عدد المستخدمين الذين سجلوا دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم عن بعد بلغ 71638 ألف مستفيد.وبلغ عدد الواجبات على برنامج التعلم الإلكتروني "رافد" بالجامعة في الفترة من الاثنين 7/20 إلى الخميس 7/24 للعام الحالي, 2995 واجباً إلكترونياً, وبلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 77878, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة إلى 18865:30:32ساعة.وأكدت جامعة الباحة بأنه بتوجيه ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج رافد لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 1440 بلاغاً, بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة, وتأتي هذه الخطة بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.// انتهى //21:28ت م0191