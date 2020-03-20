جنيف 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يصيب الشباب بحالات شديدة من المرض ، تستوجب علاجهم لعدة أسابيع في المستشفى ، وقد يؤدي إلى وفاتهم .وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف إن مقاطعة ووهان الصينية لم تعلن عن أي إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الماضية ، وبما يبعث بالأمل لكل الدول المتضررة من الوباء ، وبما يؤكد أنه يمكن دحر الوباء.وأضاف أنه في الوقت الذي يمثل نقص مستلزمات الوقاية الشخصية من الفيروس تحدياً كبيراً للعمال الصحيين ، فإن المنظمة أبرمت اتفاقاً مع مصنع لهذه المستلزمات في الصين ، سيزود بها المنظمة التي توجهها مباشرة إلي الدول التي تحتاجها.كما قامت المنظمة بالتنسيق مع عدد من منتجي مستلزمات التشخيص والاختبار لزيادة الإنتاج العالمي منها ، وهي المنتجات التي ستمر على مرحلة للرقابة الخارجية المستقلة على جودتها وتوجه إلى الدول التي تحتاجها.// انتهى //21:40ت م0194