عام / منظمة الصحة العالمية : كورونا قد يصيب الشباب بحالات شديدة من المرض
الجمعة 1441/7/25 هـ الموافق 2020/03/20 م واس
جنيف 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يصيب الشباب بحالات شديدة من المرض ، تستوجب علاجهم لعدة أسابيع في المستشفى ، وقد يؤدي إلى وفاتهم .
وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف إن مقاطعة ووهان الصينية لم تعلن عن أي إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الماضية ، وبما يبعث بالأمل لكل الدول المتضررة من الوباء ، وبما يؤكد أنه يمكن دحر الوباء.
وأضاف أنه في الوقت الذي يمثل نقص مستلزمات الوقاية الشخصية من الفيروس تحدياً كبيراً للعمال الصحيين ، فإن المنظمة أبرمت اتفاقاً مع مصنع لهذه المستلزمات في الصين ، سيزود بها المنظمة التي توجهها مباشرة إلي الدول التي تحتاجها.
كما قامت المنظمة بالتنسيق مع عدد من منتجي مستلزمات التشخيص والاختبار لزيادة الإنتاج العالمي منها ، وهي المنتجات التي ستمر على مرحلة للرقابة الخارجية المستقلة على جودتها وتوجه إلى الدول التي تحتاجها.
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