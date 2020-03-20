الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنوه معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والتي تؤكد اهتمام القيادة بسلامة المواطن والمقيم وتعتز بالجهود الوطنية التي تُبذل للتصدي لفيروس كورونا المستجد.وأكد معاليه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين -سلمه الله- اتسمت بالشفافية والوضوح في مواجهة هذه الجائحة العالمية، واتخاذ التدابير اللازمة كافةً لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.أوضح المرزوقي أن الجامعات تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الجائحة العالمية، جنباً إلى جنب مع كل جهد وطني للحد من انتشارها، مؤكداً على دور المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية والبحثية ومساهتمها في خدمة المجتمع.وفي ختام تصريحه سأل معاليه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //21:54ت م0197