لندن 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا اليوم إلى ١٦٧ حالة مقارنة مع ١٤٤ يوم أمس.وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن حزمة إجراءات جديدة تشمل إغلاق جميع مرافق الترفيه والمطاعم -عدا المطاعم السريعة - والمراكز الرياضية، داعياً الناس إلى الالتزام بالتوجيهات الصحية وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة.كما أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك عن حزمة إجراءات مالية جديدة لدعم القطاعات المتأثرة جراء الأزمة والتي تشمل في بعض الحالات دفع ٨٠٪؜ من رواتب الموظفين الذين تأثروا بتلك الإجراءات.كما أعلنت السلطات البريطانية منع تصدير 80 صنفاً من الأدوية المخصصة للأسواق المحلية بما فيها عقار الإنسولين والأدرانيلين ومسكنات الألم من أصناف الباراساتمول والمورفين.وحذّرت وزارة الصحة البريطانية في بيان أنه سيتم مصادرة رخص التصدير واتخاذ إجراءات ضد كل من يخالف الأنظمة المقررة.// انتهى //21:57ت م0199