باريس 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسسجلت فرنسا حتى اليوم 12612 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منهم 1297 حالة في العناية المركزة.وأكد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أن عدد الوفيات بلغ الـ 78 حالة في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 450 حالة وفاة منذ أواخر شهر يناير المنصرم.وأوضح سالومون بأن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 1587 حالة تعافٍ، مضيفاً بأن 35% من المصابين فوق الـ 65 عام ، و87% من المتوفين أعمارهم تجاوزت الـ 70 عاماً.// انتهى //22:10ت م0204