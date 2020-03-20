نجران 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسوقف صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مساء اليوم، على نقاط الفرز الصحي، التي جرى نصبها بمداخل المنطقة، لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتقديم خدمات توعوية وإرشادية لكيفية الوقاية من الفيروس.ووجّه سمو أمير المنطقة كلمة عبر جهاز النداء اللاسلكي، لعموم المنشآت والنقاط الصحية بالمنطقة، هنأهم فيها بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، من إشادة سامية لمنسوبي القطاعات الصحية.وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن ما يبذله أبطال الصحة هذه الفترة، عمل جليل وخيّر وعبادة، سائلاً الله تعالى لهم منها المثوبة والأجر الجزيل، لاسيما وأن فيها طاعة لولي الأمر وخدمة للإنسانية.وأعرب سموه لمنسوبي الصحة عن فخره واعتزازه وجميع أهالي المنطقة بما يبذلونه من جهود، سائلا الله أن يوفقهم ويقويهم ويسدد خطاهم.// انتهى //22:53ت م0207