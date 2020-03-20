جدة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسقام معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم بجولة تفقدية لسوقي السمك والخضار بالمحافظة، للاطمئنان على وضع السوق ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وذلك بمشاركة وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد إبراهيم الزهراني ومديري الإدارات ذات العلاقة وعدد من المراقبين.وتجول معالي أمين جدة في الأسواق واقفاً على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الأمانة، بعد أن جرى إلزام جميع العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام البائعين ومن في حكمهم بوضع الكمامات وارتداء القفازات والعناية الشديدة بالنظافة الشخصية.واستمع معاليه من المراقبين والقائمين على الأسواق على الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة في سبيل المحافظة على الصحة ورفع مستوى الأمان الصحي والخدمي للمستفيدين.ووجه معالي أمين جدة عقب انتهاء الجولة بمعالجة التجاوزات التي لا تنطبق عليها الشروط واتخاذ العقوبات المشددة بحق المتهاونين بالأنظمة وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتعقيم.// انتهى //23:24ت م0208