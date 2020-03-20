عرعر 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنفذت الفرق الميدانية لوزارة التجارة 354 جولة رقابية بمنطقة الحدود الشمالية والمحافظات التابعة لها للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما باشرت 104 بلاغات وشكاوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة تم العمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.وشملت الجولات مدينة عرعر، طريف، رفحاء، العويقيلة، حزم الجلاميد، الكاسب، الديدب، أم خنصر، لينة، زهوة، المركوز، الثنيان، طلعة التمياط، جديدة عرعر، هجرة ابن بكر، شعبة نصاب، الخشيبي، روضة ابن هباس، لوقة، ابن شريم، السليمانية، ابن سعيد، الدويد، وزبالا.وتهدف "التجارة" من وراء تلك الجولات تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.ورصدت الفرق الرقابية للوزارة أثناء جولاتها توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //23:28ت م0210