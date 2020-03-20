الباحة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الجهود التي تبذل وتقوم بها الجهات المشاركة بمركز الأزمات والكوارث بمنطقة الباحة الذي استحدث مؤخراً وما تقوم به من إجراءات وقائية ومتابعة لجميع المستجدات حول الحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد سموه أهمية تكثيف الجانب التوعوي للوقاية من مخاطر فيروس كورونا مع أهمية اتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المعنية ، مشدداً سموه على أهمية الجاهزية على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ لا قدر الله والعمل وفق إستراتيجية التدخل السريع وقت الأزمات.كما تابع سمو أمير منطقة الباحة أعمال الأقسام والوكالات والمحافظات المرابطة داخل الإمارة وما يرد اليها من تعاملات إلكترونية من خلال المنصات المخصصة لاستقبال الطلبات، مؤكدًا تسهيل الإجراءات والعمل على إنهائها في أسرع وقت، خدمة لمواطني المنطقة والمقيمين بها.وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحاً لدى المواطنين، مثمنين بادرة سموه من خلال التواصل عبر منصة التواصل التي استحدثت حديثاً بهدف خدمة المواطن والمقيم وهم في أماكنهم.// انتهى //23:44ت م0212