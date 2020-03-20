القاهرة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد ، ضمت حالة لأجنبي و 28 لمصريين بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت والإعلان عنها مسبقًا.وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، و 8 حالات وفاة.//انتهى//23:51ت م0215