بلجراد 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأكدت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيك اليوم عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).وقالت برنابيك إن الضحية رجل / 59 عامًا /من كيكيندا ، وهي بلدة في شمال البلاد وواحدة من بؤر انتشار الفيروس المميت في صربيا ، وإنه يعاني من عدة أمراض مزمنة.وأعلنت صربيا حالة الطوارئ يوم الأحد الماضي ، وفي الوقت نفسه فرضت حظرًا واسعًا ، وأغلقت الحدود أمام جميع وسائل المواصلات وأمرت بحظر تجوال شامل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا.// انتهى //00:08ت م0219