القاهرة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واستقرر تشغيل معبر "قسطل – اشكيت" البري بين مصر والسودان، لمدة يومين اعتبار من غدا السبت أمام المواطنين المصريين والشاحنات، للعودة إلى الأرضي المصرية قبل إغلاق المعابر في إطار الإجراءت التي اتخذتها الدولتان من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.ودعا مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير ياسر هاشم فى تصريح له اليوم ،المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن للتوجه إلى (أشكيت) خلال الفترة المشار إليها وقبل انتهاء المهلة المتفق عليها بين البلدين.//انتهى//00:29ت م0221