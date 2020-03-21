نجران 25 رجب 1441هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنوّه معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من ثقة وتوكل وإيمان بالله عز وجل، وتأكيد على مواصلة الجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على صحة الإنسان المواطن والمقيم في هذا الوطن الغالي.وأكد السبيعي أن الجهود التي تبذلها الدولة - رعاها الله -، للحد من خطورة وانتشار كورونا لهو دلالة واضحة على اهتمام القيادة بصحة المواطن والمقيم على حد سواء، ثقة في - الله عز وجل -، ثم بما لديها من إمكانيات بشرية وآلية، مشيراً إلى وعي المجتمع السعودي وثقافتهم العالية التي أسهمت في تنفيذ الاحترازات الوقائية، للحد من انتشار هذا الوباء، حيث شهد الجميع التعاون التام والمسؤولية الكبيرة من قبل المواطنين وحرصهم على تنفيذ التوجيهات الكريمة لسلامة الجميع.وأثنى معالي مدير جامعة نجران على ما تقوم به وزارة الصحة من دور كبير في توعية المواطنين، وكافة الجهات الحكومية التي قامت بالدور المناط بها، للحد من انتشار فيروس كورونا والتزام المواطنين والمقيمين والتعاون مع الدولة في الاستمرار في الخطط الوقائية، داعياً المولى عز وجلّ أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وكافة الشعب السعودي والوطن من كل سوء ومكروه، وأن يزيل البلاء عن كافة شعوب العالم.//انتهى//00:45ت م0223