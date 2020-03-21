عام / شرطة مكة : القبض على مواطن ومقيمتين يمنيتين قاموا بالاستهزاء بالشعائر الدينية في جدة
السبت 1441/7/26 هـ الموافق 2020/03/21 م واس
جدة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس
صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، أنهُ بالإشارة إلى الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشاب قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهوره وهو يقوم بالسجود أمام فتاة بجوار أحد المساجد بمحافظة جدة ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل الله - عن تحديد هوية المشاركين في الفعل الجرمي، وهم مواطن في العقد الثالث من العمر، ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر ، ومن قامت بتصويرهما ونشر صورهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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