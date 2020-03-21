جدة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، أنهُ بالإشارة إلى الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشاب قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهوره وهو يقوم بالسجود أمام فتاة بجوار أحد المساجد بمحافظة جدة ، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل الله - عن تحديد هوية المشاركين في الفعل الجرمي، وهم مواطن في العقد الثالث من العمر، ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر ، ومن قامت بتصويرهما ونشر صورهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.// انتهى //00:48ت م0224