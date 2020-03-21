الطائف 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنوّه مدير ‎جامعة الطائف المكلف سعد بن سالم الزهراني، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين ‎الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيَّدهُ الله - التي أكَّدت على الاهتمام الكبير من لدنه وولي عهده الأمين بكل إنسان يعيش في هذا الوطن الطَّاهر، وبعثت للجميع رسالة أبويَّة بأن مصلحة الوطن وسلامة قاطنيه من أولويَّات القطاعات الحكوميَّة كافَّة.وأكد أن ما تضمنته الكلمة جاء معبراً عن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة التي أكدت على حفظ النفس، لاسيما في هذا الظرف العصيب على المملكة والعالم أجمع، حيث تواجه الإنسانية جمعاء تحدياً خطيراً بانتشار مرض كورونا المستجد (كوفيد – 19).ونوه الدكتور الزهراني بما اتخذته حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من إجراءات صحية ومالية ولوجستية وخدمية لمواجهة هذه الأزمة الطارئة على بلادنا والعالم أجمع وأشاد مدير جامعة الطائف المكلف بتميز أداء جميع القطاعات الحكومية وتظافرها، لاسيما القطاع الصحي، الذي أظهر أفراده بطولة وشجاعة في تنفيذ الإجراءات العلاجية والوقائية إزاء هذا المرض، مشيداً بالدور الإيجابي والبناء لمنسوبي قطاع التعليم الذين تفاعلوا وتجاوبوا مع تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني عن بعد في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، بمتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، موجهاً في الوقت نفسه الشكر لمنسوبي جامعة الطائف إسهامهم الفاعل في هذا المجال.واختتم مدير جامعة الطائف المكلف تصريحه بالدعاء بأن يحفظ المولى عز وجل بلادنا الغالية وشعبها الكريم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على مواطنيها والمقيمين على أرضها وقاصدي الحرمين الشريفين نعمتا الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان.// انتهى //01:04ت م0228