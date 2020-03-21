جيزان 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسكثف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان, جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، من خلال خطة شاملة تضمنت تجهيز 22 فرقة إسعافية منها 19 فرقة إسعافية أساسية و3 فرق إسعافية متقدمة في مدينة جازان و محافظتي صبيا أبو عريش.وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الدكتور محمد بن عمر السيد أن فرع الهيئة نفذ العديد من الجولات التفقدية بهدف التأكد من قيام قيادة ومديري المراكز الإسعافية بالمنطقة بتعقيم المراكز والسيارات الإسعافية ، مقدماً شكره لجميع العاملين في فرع الهيئة على جهودهم في التعامل مع فيروس كورونا (Covid-19) من خلال الالتزام بمعايير السلامة للوقاية من الفيروس خلال مباشرتهم للحالات الإسعافية.// انتهى//02:08ت م0230