نجران 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بنجران بالتعاون مع أمانة المنطقة اليوم جولات رقابية على منافذ بيع الفواكه والخضار بمدينة نجران للتأكد من استقرار الأسعار وضبطها.ورصدت الفرق الرقابية المشتركة عدداً من المخالفات النظامية المتمثلة في التلاعب بأسعار الفواكه والخضار وزيادتها،الأمر الذي أدى إلى تطبيق نظام الغرامات الفورية على المحال المخالفة ،كما تستكمل الفرق الرقابية متابعة الموردين من داخل المنطقة وخارجها لتطبيق الغرامات المالية على المخالفين لتسعيرة ولأنظمة وزارتي التجارة والشؤون البلدية.وأكد فرع وزارة التجارة بالمنطقة بمواصلة العمل المشترك مع الأمانة والجهات الحكومية ذات العلاقة في ضبط الأسعار والتأكد من وفرة المخزون الغذائي، وتطبيق الغرامات والجزاءات على التجار المتلاعبين بالأسعار البضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية.// انتهى //02:14ت م0231