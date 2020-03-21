واشنطن 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي اليوم إصابة أحد موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وقال المكتب الصحفي لنائب الرئيس الأمريكي في البيان إن أحد أعضاء مكتب نائب الرئيس جاءت نتيجة اختباره المعملي إيجابية و تأكدت إصابته بالفيروس .ونفى البيان أي اتصال قريب لنائب الرئيس بنس أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الشخص المصاب، مشيرا إلى أن نائب الرئيس تم إعلامه بالأمر مساء الجمعة، ولم يذكر البيان اسم الشخص المصاب.// انتهى //02:49ت م0232