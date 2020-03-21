سيئول 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.وتمت عملية الإطلاق من مقاطعة بيونغان بحسب ما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.وكانت كوريا الشمالية نفذت في وقت سابق هذا الشهر عمليتي إطلاق مماثلتين لمقذوفات رجحت اليابان أن تكون صواريخ بالستية. ويأتي ذلك فيما المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والبالستي متعثرة.// انتهى //02:56ت م0233