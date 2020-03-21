ليبرفيل 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الغابونية اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المتحدث باسم التنسيق الوطني لمكافحة الأوبئة بالغابون غاي ندونغ أن المتوفى في الخمسين من عمره، وكان يعاني من مرض السكري، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.وأضاف أن المريض أخفى عن السلطات تواجده في فرنسا خلال فترة انتشار الفيروس هناك، مشيرا إلى تسجيل بلاده 3 إصابات بكورونا.وفي السياق نفسه، قررت السلطات إيقاف الرحلات إلى البلدان التي انتشر فيها الفيروس، وفي مقدمتها الدول الأوروبية.كما حظرت السلطات الفعاليات والاحتفالات، وعطلت المدارس، ومنعت التجمعات التي تزيد عن 30 شخصا.// انتهى //03:22ت م0236