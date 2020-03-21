واشنطن 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسعززت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك الأمريكيتان إجراءات الطوارئ استجابة لأزمة فيروس كورونا المتزايدة، حيث شددتا القيود على السكان والشركات.واتخذ حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم خطوات أكثر أهمية لاحتواء عدد الحالات المتزايد، إذ أمر السكان بالبقاء في منازلهم إلى أقصى حد، طالبا من جميع العاملين في القوى العاملة غير الضرورية البقاء في منازلهم، ولافتا النظر إلى أنه سيتم تنفيذ الإجراءات، مع فرض غرامات وإغلاق إلزامي للشركات التي لا تمتثل.وفي أكبر عمليات الإغلاق في الولايات المتحدة أمر حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، سكان الولاية البالغ عددهم 40 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم، باستثناء الخروج للأنشطة الأساسية.وجاء طلب نيوسوم في أعقاب إجراءات مماثلة تم تنفيذها في وقت سابق من هذا الأسبوع في سان فرانسيسكو ومنطقة الخليج، حيث أمر السكان بالبقاء في منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع.// انتهى //04:02ت م0237