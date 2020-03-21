بانجول 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسعلقت الحكومة الغامبية الرحلات الجوية القادمة من ثلاثة عشر بلدا ، وأعلنت أن المسافرين "غامبيين وأجانب" القادمين من 47 بلدا في آسيا وأوروبا والأمريكيتين إلى غامبيا سيخضعون للحجر الصحي الإجباري طيلة 14 يوما، في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.وكان وزير الصحة الغامبي قد أعلن قبل يومين عن تسجيل بلاده إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت كافة التدابير من أجل احتواء انتشار الوباء.// انتهى //04:08ت م0238