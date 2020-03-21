الرياض 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الخطاب الملكي.. تفاؤل بتجاوز الأزمة الطارئة رغم صعوبة المرحلة المقبلةخادم الحرمين وصف الأزمة دون تهويل أو تهوينالقيادة تهنئ رئيس ناميبيا بذكرى استقلال بلادهالجدعان: عجز الميزانية بالظروف الراهنة لن يتجاوز 9 %.. ولا سحب من الاحتياط120 مليار ريال إجمالي دعم المملكة للقطاع الخاصتعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات 14 يومًاتعليق الوجود والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبويخطيب الحرم المكي: استيقنوا بالفرج القريبإمام المسجد النبوي: ويل للمجرمين المتكتمين على الداءد. السديري: إنجاز أكثر من 1600 عملية إلكترونية بإمارة المنطقةتسجيل 344 حالة مؤكدة لـ«كورونا الجديد»تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية على القطاع الخاص ثلاثة أشهرثلاثة مليارات إنسان أعزل أمام «كوفيد - 19»لبنان: قضية الفاخوري تطيح برئيس المحكمة العسكريةإيران: مقابر جماعية ضحايا «كورونا»الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة وغزة ويغلق أبوابًا بالمسجد الأقصى// يتبع //06:02ت م0003