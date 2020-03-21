عام / الصحف السعودية
السبت 1441/7/26 هـ الموافق 2020/03/21 م واس
الرياض 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الخطاب الملكي.. تفاؤل بتجاوز الأزمة الطارئة رغم صعوبة المرحلة المقبلة
خادم الحرمين وصف الأزمة دون تهويل أو تهوين
القيادة تهنئ رئيس ناميبيا بذكرى استقلال بلاده
الجدعان: عجز الميزانية بالظروف الراهنة لن يتجاوز 9 %.. ولا سحب من الاحتياط
120 مليار ريال إجمالي دعم المملكة للقطاع الخاص
تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات 14 يومًا
تعليق الوجود والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي
خطيب الحرم المكي: استيقنوا بالفرج القريب
إمام المسجد النبوي: ويل للمجرمين المتكتمين على الداء
د. السديري: إنجاز أكثر من 1600 عملية إلكترونية بإمارة المنطقة
تسجيل 344 حالة مؤكدة لـ«كورونا الجديد»
تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية على القطاع الخاص ثلاثة أشهر
ثلاثة مليارات إنسان أعزل أمام «كوفيد - 19»
لبنان: قضية الفاخوري تطيح برئيس المحكمة العسكرية
إيران: مقابر جماعية ضحايا «كورونا»
الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة وغزة ويغلق أبوابًا بالمسجد الأقصى
// يتبع //
06:02ت م
0003