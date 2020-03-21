وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الوطن أولاً ) : الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - للمواطنين والمقيمين في بلادنا أكدت ما هو مؤكد بالفعل، أن قيادتنا دائمًا وأبدًا تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وفي هذا الوقت الذي يمر فيه العالم بأزمة غير مسبوقة لم تتعامل معها كثير من الدول كما تعاملت حكومتنا أيدها الله بنصره.وتابعت : الكلمة الملكية أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك، أن قيادتنا وضعت نصب أعينها حماية الوطن والمواطن والمقيم - بعون الله - في المقام الأول، متخذة كل الإجراءات على الأصعدة كافة، ولم يكن هذا كل شيء، فالمبادرة ورد الفعل السريع الذي سبق معظم دول العالم والتعامل بجدية دون أي تهاون أو تقاعس.وبينت : خادم الحرمين - حفظه الله - في كلمته كان صريحًا كعادته، كاشفًا أن هذه الأزمة صعبة، وأن المقبل سيكون صعبًا: «أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية».. حديث واضح وصريح من قائد فذ وضع النقاط على الحروف مفندًا الحقائق التي يجب أن نتعامل معها بكل جدية وشفافية عودتنا عليها قيادتنا، فالأزمة التي نعيشها تتطلب من الجميع التكاتف والتآزر واتباع التعليمات الوقائية، التي تصدرها الدولة بحذافيرها؛ كي نحمي بلادنا - بعون الله وتوفيقه - من شر هذه الجائحة.// يتبع //06:02ت م0004