وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مبادرات وخطوط دفاع ) : تواصل المملكة إجراءتها الاحترازية المكثفة في التعامل مع الأزمة الراهنة التي سببها تفشي وباء كورونا المستجد في العالم ، وقد أسهمت هذه الإجراءات – ولله الحمد – في تقليل أثر الفيروس المنتشر عالمياً ومحاصرته بشكل سريع، مما يعكس أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة مبكرا منذ الإعلان عن أول ظهور للفيروس عالميا وحرصها على الاستعداد لتحديات تلك الجائحة ، وما تفرضه من تحديات مستقبلية في مواجهة ما يُمكن أن يحدث في المستقبل عالميا ، فالقطاع الصحي ، كما القطاع الاقتصادي في حالة جاهزية عالية للتعامل مع المستجدات ومايتطلبه ذلك من مبادرات كثيرة كشف عنها وزيرا المالية، والصحة ، ترجمة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل الدعم للقطاعات ذات الصلة لتقديم أفضل الرعاية وسبل الوقاية في هذه الفترة.وختمت : وفي ظل المواجهة الشاملة، وما وفرته الحكومة من مبادرات مالية بلغت 120 مليار ريال وجهود صحية وقائية على مدار الساعة ، يظل المواطن والمقيم مسؤولين أيضا في التعاون إنجاح جهود محاربة ومقاومة تلك المخاطر والسيطرة على هذا الفيروس، فالجميع شركاء في تطبيق الإجراءات المهمة ، تعزيزا للجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة المعنية في أداء واجبهم الوطني في خط الدفاع الأول لتقديم أفضل الخدمات الوقائية لحماية هذه البلاد من هذا الفيروس.// يتبع //06:02ت م0006