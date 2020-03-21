مكسيكو سيتي 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.// انتهى //07:11ت م0010