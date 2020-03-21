سيئول 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع الإعلان عن 147 حالة جديدة، ارتفاعا من 87 حالة في اليوم السابق، وفقا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وبإضافة الحالات الجديدة يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 8800 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 102 حالة.// انتهى //07:16ت م0011