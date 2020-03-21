القاهرة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الرسالة التي بعثها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس النيجر محمد إيسوفو، بشأن أخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.ونشرت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها بفيروس كورونا ضمت حالة لأجنبي و 28 لمصريين بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها .وركزت صحف السبت على مناشدة مجلس النواب المصري المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة وتطبيقها، وتأكيده أن استجابة المواطنين بالبقاء في المنازل ستسهم في منع انتشار فيروس كورونا.وسلطت الضوء على تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم وتواصل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره عبر حظر التجوال والحجر الصحي وإيقاف رحلات الطيران الداخلية بعد توقف الرحلات الدولية.//انتهى//09:50ت م0017