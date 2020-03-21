الخرطوم 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اعلان وزارة الصحة السودانية أمس تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفايروس كورونا في الخرطوم، لمريض أجنبي يعمل في أحد المنظمات الدولية.وتطرقت صحف الصباح إلى قرار ولاية الخرطوم منع وحظر والغاء كافة التجمعات الجماهيرية وتشمل المواكب والمسيرات والاحتفالات الدينية وكافة المناسبات الجماهيرية.واشارت إلى احتدام المعارك بين الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي صرواح، بمحافظة مأرب، وخب والشعف بمحافظة الجوف المجاورة في شمال شرق البلاد .وتابعت اعتداء جنود الاحتلال الاسرائيلى امس على المصلين بالدفع والضرب بالهراوات قرب بابي السلسلة والأسباط، ومهاجمة المصلين في منطقة وادي الجوز وراس العامود والقاء القنابل الصوتية لتفريقهم .وركزت الصحف على مناشدة الرئيس اللبناني ميشال عون، لمواطنيه البقاء في منازلهم وعدم التجول إلا للضرورة، للحدّ من انتشار وباء كورونا .واخبرت عن مقتل 24 عنصراً من قوات الأفغانية، خلال هجوم نفّذه مسلحون تسللوا إلى قاعدتهم في جنوب أفغانستان.وقالت صحف السودان ان حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا المستجد، أفادت بوفاة أكثر من 11 ألف شخص في العالم بينها أكثر من خمسة آلاف في أوروبا على الرغم من قرارات العزل التي صدرت في دول عدة .// انتهى //09:59ت م0018