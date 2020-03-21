عام / "الأرصاد" : نشاط في الرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
السبت 1441/7/26 هـ الموافق 2020/03/21 م واس
جدة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من نشاط في الرياح السطحية ، قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ،على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل محافظة جدة والليث, ورابغ, وبحرة, وخليص, والأجزاء الساحلية .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .
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