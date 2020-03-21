رام الله 26 رجب 1441 ه موافق 21 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم انخفاض عدد المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين إلى 31، وذلك بعد تعافي 17 مصابا، وإشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار الفيروس، وإدارتها للأزمة.وأشارت صحف السبت إلى حصيلة الوفيات من فيروس"كورونا" على مستوى دول العالم لتتجاوز 11 ألف وفاة وربع مليون إصابة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث تم اعتقال 13 شابا فلسطينيا وإصابة مسن وسيدتين خلال اعتداء قوات الاحتلال على المصلين الذين توجهوا ظهر أمس الجمعة للصلاة في المسجد الأقصى، وإصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية وآخر من جنين نتيجة اعتداء للمستوطنين.و أوردت صحف فلسطين خبر مقتل أكثر من عشرين عنصر أمن ، في هجوم نفّذه مسلحون تسللوا إلى صفوفهم واستهدفوا قاعدتهم في جنوب أفغانستان.// انتهى //10:48ت م0022