الرياض 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسعقد ممثلو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعا مع معالي وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، وممثل اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، وممثل منظمة الصحة العالمية في الخليج، لتقييم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وجرى خلال الاجتماع بحث إمكانية توفير المركز الاحتياجات الصحية اللازمة لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن.وبحث المجتعمون كذلك مقترح مشروع تنفيذي مع منظمة الصحة العالمية لتأمين أجهزة الترصد الوبائي ودعم المختبرات والمحاجر الصحية، وتهيئة الكوادر وتدريبها لمنع انتشار فيروس كورونا في اليمن.وعبر وزير الصحة اليمني عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمها السخي والمستمر للحكومة اليمنية، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية.ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجهيات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمركز الملك سلمان للإغاثة بتقييم الوضع الصحي داخل اليمن وتوفير الاحتياجات الضرورية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن.//انتهى//11:14ت م0024