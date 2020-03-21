بيروت 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بأجواء الترقب التي تسود البلاد مع تصاعد وتيرة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأجهزة المعنية لمواجهة انتشار وباء كورونا في ظل مخاوف من مظاهر التفلت العشوائي من الإجراءات الحمائية الملزمة وأبرزها التزام الحجر المنزلي الصارم.وتطرقت إلى إعلان الحكومة اليمنية أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أحرقت 160 طنًا من القمح من المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.وأشارت صحف السبت إلى مقتل 24 عنصر أمن في هجوم نفذه مسلحون تسللوا إلى صفوفهم واستهدفوا قاعدتهم في جنوب أفغانستان.واخبرت صحف لبنان عن دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين إلى أن تتقاسم مع العالم بأسره المعلومات التي لديها حول فيروس كورونا.// انتهى //11:40ت م0026