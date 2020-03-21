الخرطوم 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واساعتمدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة بدارفور ( يوناميد ) مجموعة من التدابير لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة عملياتها.وشملت التدابير ، حسب بيان صادر عن البعثة ، تعقب موظفيها الذين يسافرون من وإلى المناطق المتضررة حول العالم ووضع تدابير لاستيعاب عودتهم الآمنة إلى مجتمع يوناميد، وتنفيذ الحجر الصحي الذاتي للموظفين الذين سافروا من بلدان متضررة، وتدريب موظفي البعثة بمن فيهم الأفراد النظاميون على النظافة الشخصية والبيئية وضمان الاستخدام الفعال لمعدات الحماية الشخصية وعلى وجه الخصوص بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في يوناميد.وذكر ممثل اليوناميد الخاص كبير الوسطاء المشترك جيريمايا مامابولو في هذا الصدد أن البعثة لا تستهين بأهمية الوقاية وإحتوائه في منطقة عملياتها بحسب تفويضها وهذا يتطلب اتباع نهج منسق ومؤثر من قبل مجتمع الأمم المتحدة في دارفور بالتشاور الوثيق مع سلطات الحكومة السودانية التي أبدت مستوى عاليًا من التعاون مع البعثة في هذه المسألة المهمة.// انتهى //11:48ت م0028