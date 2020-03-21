المدينة المنورة 26 رجب 1441هـ الموافق 21 مارس 2020م واسشدَّد أمين منطقة المدينة المنورة المُكلّف المهندس فهد بن محمد البليهشي على تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الأسواق المركزية ومواقع ممارسة الأنشطة التجارية ونقاط البيع لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس .جاء ذلك خلال الجولات الميدانية التي يُنفذها أمين المدينة على السوق المركزي للخضار والفاكهة بالمدينة المنورة لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والتدابير الوقائية التي توصى بها وزارة الشئون البلدية والقروية وتعمل على تطبيقها أمانة المنطقة والبلديات للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتهيئة مواقع الأسواق التجارية ونقاط البيع وتحقيق الشروط والمعايير فيها لتقديم غذاء آمن حرصًا على صحة وسلامة المجتمع .وفعّل المهندس البليهشي خلال زيارة للسوق المركزي الإجراءات الجديدة التي أعتمد تطبيقها مدير السوق المركزي عقب تعيينه مؤخراً والتي تتضمن تهيئة الممرات بما يضمن سلامة المتسوقين وانسيابية حركتهم وإعادة توزيع مواقع مباسط ونقاط البيع وفق المحددات المعتمدة لدى الأمانة بما يضمن تحسين وضع التهوية في مختلف مواقع البيع وتعقيم وتطهير السوق وتنظيم حركة البيع والشراء وإعادة توزيع مواعيد المزادات العلنية على منتجات الخضار والفاكهة الواردة إلى السوق وتصحيح أوضاع سوق السمك واللحوم ومضاعفة الكوادر البشرية وآليات ومعدات النظافة للتركيز على تطبيق التدابير الوقائية وتطهير وتعقيم الأماكن العامة في السوق المركزي .وأكد أمين المدينة المنورة المكلف أن الأمانة والبلديات تواصل تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجوالات الميدانية لمنسوبي أمانة المنطقة بما يتواكب مع توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية المُكلّف لرفع مستوى سلامة المنشآت الغذائية ومحلات بيع الأطعمة وفقاً لاشتراطات الصحة العامة وتعزيزًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا .// انتهى //12:50ت م0037