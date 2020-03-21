الجزائر 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان رئاسة الجمهورية دخول قرارات عاجلة أصدرها الرئيس عبدالمجيد تبون، حيز التطبيق وذلك بداية من غد الأحد لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.وأخبرت عن تخصيص رحلات خاصة لإعادة أكثر من 2200 جزائري عالقين في المطارات الأجنبية ووضعهم في الحجر الصحي بفنادق في مدينتي الجزائر العاصمة ووهران.وواصلت صحف السبت رصدها لأخبار فيروس كورونا في العالم، مشيرةً إلى ضخ الحكومات والمصارف المركزية مبالغ هائلة في الأسواق لمواجهة الانهيار في الأسوق المالية وتجنب تكرار أزمة 2008 الاقتصادية.وأشارت في متفرقات أخرى إلى إعلان الجيش المالي مقتل نحو 30 من جنوده وإصابة خمسة بجروح في هجوم نفذه إرهابيون، الخميس الماضي، في منطقة تاركينت في شمال البلاد.// انتهى //12:57ت م0041