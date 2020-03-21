الطائف 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسجند مستشفى العدواني العام بالطائف كامل طاقاته المادية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بتوفير السبل كافة لسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.وأوضح مدير المستشفى نايف العدواني أن الطاقم الطبي بالمستشفى يعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الجميع، من خلال تفعيل التقنية للعمل عن بعد، سعيٍا لتحقيق الهدف الأسمى لحكومتنا اعزها الله المتمثل في تكاتف جهود مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث اتخذت مختلف القطاعات الصحية بالمملكة خطوات احترازية في التصدي لفيروس كورونا.وأبان أن من يراجع المستشفى يمر بعدة مراحل ومنها فحص الحرارة، وعقبها يتم عملية الفرز وعند وجود اشتباه في المراجع يتم عملية العزل وإرسال الفحوصات الطبية إلى مختبر وزارة الصحة، وهو من يقرر سلامة المريض .وعدّ الإجراءات الاحترازية في التصدي لانتشار الفيروس ومنع انتشاره أسهمت إلى حد كبير في الحفاظ على الجو الصحي، لافتا النظر إلى أن المستشفى حرص على التوعية المستمرة من خلال اتباع جميع الإرشادات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة وجميع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //12:59ت م0042